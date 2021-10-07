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تنبيه جديد من “أمن الطرق” لمستخدمي هذه الطرق بالمنطقة الشرقية والجوف

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تنبيه جديد من “أمن الطرق” لمستخدمي هذه الطرق بالمنطقة الشرقية والجوف

تنبيه جديد من “أمن الطرق” لمستخدمي هذه الطرق بالمنطقة الشرقية والجوف
أمن الطرق ينبه
http://almnatiq.net/?p=1043285
محررو المناطق:

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الجمعة، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من الطرق التالية “أبوحدرية  -الجبيل – الرياض- الأحساء ” بشأن حاله ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة .

كما دعت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة الجوف في كلٍّ من “أبوعجرم – ميقوع- النبك”، إلى أخذ الحيطة والحذر بشأن نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدني في مدى الرؤية الأفقية.

وقالت “نود التنويه بأن المنطقة تشهدُ حاله ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع”.

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