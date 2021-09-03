شرطة المنطقة الشرقية تُطيح بوافد مصري إِمْتَهَن عمليات تجميل الإبل

المناطق- المنطقة الشرقية:

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على وافد زائر من الجنسية المصرية إِمْتَهَن القيام بعمليات تجميلية للإبل من شأنها تعديل مواصفاتها الخلقية لغرض زيادة قيمتها عند البيع.

وصّرح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري أنه بالتعاون مع نادي الإبل ووفق المتابعة الأمنية للمخالفات وضبط مرتكبيها، أسفرت إجراءات الاستلال بشرطة محافظة الأحساء بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض عن تحديد هوية وافد زائر من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر إِمْتَهَن القيام بعمليات تجميلية للإبل من شأنها تعديل مواصفاتها الخلقية لغرض زيادة قيمتها عند البيع.