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غواصة نووية أمريكية تصدم “جسما” بالمحيط الهادي

غواصة نووية أمريكية تصدم “جسما” بالمحيط الهادي

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غواصة نووية أمريكية تصدم “جسما” بالمحيط الهادي

غواصة نووية أمريكية تصدم “جسما” بالمحيط الهادي
غواصة نووية أمريكية
http://almnatiq.net/?p=1043299
المناطق - وكالات:

صدمت غواصة تابعة للبحرية الأمريكية “جسما” أثناء غوصها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ ما أدى إلى وقوع إصابات.

وأكد بيان للبحرية الأمريكية بأن الحادث وقع، يوم السبت، وأن محطة الدفع النووي للغواصة لم تتأثر وما زالت تعمل.

وأضاف بيان البحرية: ”الغواصة لا تزال في حالة آمنة ومستقرة“.

وقال مسؤولون أمريكيون، تحدثوا شريطة عدم كشف هوياتهم، إن الحادث وقع في المياه الدولية في بحر الصين الجنوبي، وإن أقل من 15 شخصًا أصيبوا بجراح طفيفة مثل الرضوض، ووُصفت حالة اثنين من الجرحى بالمتوسطة.

وأضاف المسؤولون أن الغواصة تتجه الآن صوب غوام بطاقتها الذاتية؛ وذلك لإجراء مزيد من الفحص.

وأوضح المسؤولون أنه لم يتضح حتى الآن طبيعة الجسم الذي اصطدمت به الغواصة.

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