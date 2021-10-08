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“الفلفل” المزروع بالفضاء يبدأ في إنتاج الثمار.. وناسا: راقبوا الحصاد
http://almnatiq.net/?p=1043304
المناطق- وكالات:

كشفت وكالة ناسا، أن الفلفل الذي أنبته روادها في تجربة فريدة على متن المحطة الفضائية الدولية بدأ بإنتاج الثمار.

ونقلت وكالات الأنباء، بيان صادر عن مركز جون كينيدي الفضائي التابع لـ “ناسا”، قال فيه، إن هذه أول مرة يتمكن رواد ناسا من إنبات غرسة الفلفل في المحطة الفضائية الدولية لتعطي ثمارًا.

وكتب حساب المركز على “تويتر” يقول- أرفقها بصور للنباتات وثمارها: “لقد أثمرت مؤخرًا نباتات الفلفل المزروعة في المحطة الفضائية الدولية.. عملية تلقيح أزهار النباتات أشرف عليها عن بعد الخبراء في مركز جون كندي الفضائي، وبالتعاون مع رواد ناسا.. راقب الحصاد لاحقا هذا العام”.

يذكر أن وكالة ناسا قد أعلنت عن بدء تجربة Plant Habitat-04 لزراعة الفلفل في المحطة الفضائية الدولية في 12 يوليو الماضي، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الرواد سيجمعون محصول الفلفل من هذه النباتات على دفعتين، أول مرة أواخر أكتوبر الجاري، والمرة الثانية أوائل نوفمبر المقبل، وسيستخدمون جزءا منه في غذائهم، بينما سترسل الثمار الأخرى إلى الأرض لدراستها.

وبحسب الوكالة، فإن أبحاث وتجارب إثمار النباتات في ظروف الجاذبية المنخفضة تعتبر قليلة حاليًا، وأن التجارب التي أجريت في المحطة الفضائية الدولية بينت أن النباتات تثمر في الفضاء بشكل أقل مما هو عليه على الأرض، لكن التغلب على التحديات في هذا الموضوع مهم على المدى البعيد لتأمين الأغذية التي قد تمد رواد الفضاء بالفيتامينات”.

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