“إصبع قدم كورونا”.. الكشف عن أحدث أعراض “كوفيد- 19”

المناطق - وكالات:

اكتشف علماء عن عرض جديد من أعراض فيروس كورونا يتمثل في تورم واحمرار في أصابع القدم عادة، وأحيانًا أقل في أصابع اليد، في ظاهرة أطلق عليها الباحثون اسم “إصبع قدم كورونا”.

وحسب دراسة نشرتها المجلة البريطانية للأمراض الجلدية، يعتقد العلماء أن هذا العرض “أحد الآثار الجانبية لتحول الجسم إلى وضعية الهجوم لمحاربة الفيروس”.

وتشير نتائج الدراسة المستندة إلى اختبارات الدم والجلد، إلى أن “سببين مصدرهما الجهاز المناعي قد يكون لهما دور في ظهور هذا العرض”، كلاهما يتضمن آليات يستخدمها الجسم لمحاربة فيروس كورونا.

أول السببين بروتين مضاد للفيروسات، والآخر نوع من الأجسام المضادة التي تهاجم خلايا وأنسجة المريض لا الفيروس عن طريق الخطأ.

ويمكن أن يظهر “إصبع قدم كورونا” لدى أي مصاب بالفيروس، لكنه أكثر شيوعًا عند الأطفال والمراهقين.

وفي بعض الأحيان، يسبب العرض ألمًا وحكة في الأصابع، مع ظهور بثور وتورم عند لمسها.

ولاحظ الباحثون أن بعض المصابين بـ”إصبع قدم كورونا” يعانون نتوءات بارزة مؤلمة أو مناطق من الجلد الخشن في القدمين، فيما يمكن أن يظهر الصديد أيضًا.

وبينما يظهر العرض لدى بعض مرضى كورونا لأسابيع، فإنه قد يمتد لأشهر لدى البعض الآخر، وفق المجلة البريطانية للأمراض الجلدية.

كما لاحظوا أن معظم من يتعرضون لـ”إصبع قدم كورونا”، لا تظهر لديهم أي من أعراض “كوفيد 19” التقليدية، مثل السعال والحمى وفقدان حاستي الشم والتذوق.