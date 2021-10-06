احدث الأخبار

“إصبع قدم كورونا”.. الكشف عن أحدث أعراض “كوفيد- 19”
أبرز المواد
 غواصة نووية أمريكية تصدم “جسما” بالمحيط الهادي
أبرز المواد
 شرطة المنطقة الشرقية تُطيح بوافد مصري إِمْتَهَن عمليات تجميل الإبل
أبرز المواد
 تنبيه جديد من “أمن الطرق” لمستخدمي هذه الطرق بالمنطقة الشرقية والجوف
أبرز المواد
 “طيبة” تتبرأ من تصرفات صاحب واقعة الإساءة لأحد الطلاب: لا تمثل الجامعة
أبرز المواد
 الهيئة العامة للترفيه: لن يسمح لأحد بدخول موسم الرياض دون ربط التذكرة مع توكلنا
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 بسبب “دودة”.. اكتشاف فائدة كبيرة لـ “فيتامين ب 12” على الدماغ البشري والزهايمر
أبرز المواد
 يزن 70 كيلوجرامًا وطوله 160سم.. أضخم كتاب عن تاريخ العلا في معرض الرياض الدولي (فيديو)
أبرز المواد
 طقس الجمعة بالمملكة: استمرار هطول أمطار رعدية وتدني بالرؤية في 5 مناطق
أبرز المواد
 الملك سلمان وولى العهد يعزيان رئيس باكستان في ضحايا الزلزال
أبرز المواد
 هل استعمال الجوال في الظلام يسبب العمى.. استشاري جراحة عيون يجيب (فيديو)
أبرز المواد
“إصبع قدم كورونا”.. الكشف عن أحدث أعراض “كوفيد- 19”

“إصبع قدم كورونا”.. الكشف عن أحدث أعراض “كوفيد- 19”

أبرز المواد
غواصة نووية أمريكية تصدم “جسما” بالمحيط الهادي

غواصة نووية أمريكية تصدم “جسما” بالمحيط الهادي

أبرز المواد
شرطة المنطقة الشرقية تُطيح بوافد مصري إِمْتَهَن عمليات تجميل الإبل

شرطة المنطقة الشرقية تُطيح بوافد مصري إِمْتَهَن عمليات تجميل الإبل

أبرز المواد
تنبيه جديد من “أمن الطرق” لمستخدمي هذه الطرق بالمنطقة الشرقية والجوف

تنبيه جديد من “أمن الطرق” لمستخدمي هذه الطرق بالمنطقة الشرقية والجوف

أبرز المواد

“إصبع قدم كورونا”.. الكشف عن أحدث أعراض “كوفيد- 19”

“إصبع قدم كورونا”.. الكشف عن أحدث أعراض “كوفيد- 19”
إصبع قدم كورونا
http://almnatiq.net/?p=1043309
المناطق - وكالات:

اكتشف علماء عن عرض جديد من أعراض فيروس كورونا يتمثل في تورم واحمرار في أصابع القدم عادة، وأحيانًا أقل في أصابع اليد، في ظاهرة أطلق عليها الباحثون اسم “إصبع قدم كورونا”.

وحسب دراسة نشرتها المجلة البريطانية للأمراض الجلدية، يعتقد العلماء أن هذا العرض “أحد الآثار الجانبية لتحول الجسم إلى وضعية الهجوم لمحاربة الفيروس”.

وتشير نتائج الدراسة المستندة إلى اختبارات الدم والجلد، إلى أن “سببين مصدرهما الجهاز المناعي قد يكون لهما دور في ظهور هذا العرض”، كلاهما يتضمن آليات يستخدمها الجسم لمحاربة فيروس كورونا.

أول السببين بروتين مضاد للفيروسات، والآخر نوع من الأجسام المضادة التي تهاجم خلايا وأنسجة المريض لا الفيروس عن طريق الخطأ.

ويمكن أن يظهر “إصبع قدم كورونا” لدى أي مصاب بالفيروس، لكنه أكثر شيوعًا عند الأطفال والمراهقين.

وفي بعض الأحيان، يسبب العرض ألمًا وحكة في الأصابع، مع ظهور بثور وتورم عند لمسها.

ولاحظ الباحثون أن بعض المصابين بـ”إصبع قدم كورونا” يعانون نتوءات بارزة مؤلمة أو مناطق من الجلد الخشن في القدمين، فيما يمكن أن يظهر الصديد أيضًا.

وبينما يظهر العرض لدى بعض مرضى كورونا لأسابيع، فإنه قد يمتد لأشهر لدى البعض الآخر، وفق المجلة البريطانية للأمراض الجلدية.

كما لاحظوا أن معظم من يتعرضون لـ”إصبع قدم كورونا”، لا تظهر لديهم أي من أعراض “كوفيد 19” التقليدية، مثل السعال والحمى وفقدان حاستي الشم والتذوق.

روابط ذات صلة

شرطة عسير تضبط 29 مخالفًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

شرطة عسير تضبط 29 مخالفًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
أمير القصيم يستقبل رئيس “الأمر بالمعروف” ويستعرض جهود الهيئة التوعوية في مواجهة  كورونا

أمير القصيم يستقبل رئيس “الأمر بالمعروف” ويستعرض جهود الهيئة التوعوية في مواجهة  كورونا
مختص يكشف عن عرض وحيد يفرق بين الإصابة بكورونا والإنفلونزا الموسمية

مختص يكشف عن عرض وحيد يفرق بين الإصابة بكورونا والإنفلونزا الموسمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*