ما هو الإجراء المتبع حال عدم تأكيد الاختبار للطالب؟.. “تقويم التعليم” تجيب

محررو المناطق:

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن الإجراء المتّبع حال عدم تأكيد الاختبار للطالب، ووجود اسمه ضمن قوائم الانتظار.

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد الطلبة قال فيه إنه يرغب في تعديل مكان اختباره لكنه لم يجد مكانا خاليا وظل اسمه في قائمة الانتظار، فهل يذهب للمقر للاختبار أم ماذا يفعل؟

وقال حساب “خدمة المستفيدين” التابع للهيئة عبر “تويتر” إنه في حال عدم تأكيد الاختبار يرجى الذهاب للمقر، وسيكون دخولك حسب الأماكن الشاغرة”.

وأضاف أنه في حال عدم الدخول، وتم إعلان النتائج، وحالة التسجيل قائمة الانتظار، يتم استرجاع المقابل المالي في رصيد الملف، وبإمكانك استخدامه للاختبارات القادمة أو تحويله لملف مستفيد آخر.