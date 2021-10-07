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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس أوغندا بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس أوغندا بذكرى استقلال بلاده
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد
http://almnatiq.net/?p=1043326
المناطق - واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الجنرال يوويري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ، ولحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما عبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار

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