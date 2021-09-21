“Spotlight” خدمة جديدة لكسب المال في “سناب شات”

المناطق - وكالات:

كشف القائمون على تطبيق “Snapchat” عن إطلاق خدمة جديدة في التطبيق تساعد المستخدمين على كسب المال.

الخدمة الجديدة التي تدعى “Spotlight” ستتوفر لمستخدمي Snapchat في الولايات المتحدة قريبًا، ومن خلالها سيشارك المستخدمون بتحديات مختلفة، لتفوز تلك التحديات بمبالغ مالية معينة.

وستطرح “Snapchat” العديد من التحديات التي تتعلق بمواضيع مختلفة عبر هذه الخدمة مثل التصوير أو مقاطع الفيديو الطريفة، وستتراوح قيمة جوائز كل تحدّ ما بين 1000 و25 ألف دولار، إذ ستوزع هذه المبالغ على أشخاص ستحصد مقاطعهم أكبر عدد من المشاهدات، على ألّا تقل قيمة جائزة كل فائز عن 250 دولارًا.

وستتوفر هذه الفرصة للمستخدمين من الولايات المتحدة أولًا، والذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا، كما يفترض أن تصل إلى المستخدمين في البلدان الأخرى تباعًا مع نهاية العام الجاري.