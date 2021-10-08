هل يجوز الأكل الشرب في العزاء؟.. الشيخ “الشثري” يجيب  (فيديو)

محررو المناطق:

قال الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، إن العزاء في الميت جائز ولا حرج في ذلك، للتخفيف عن أهله ومشاركة أحزانهم.

وعن الشرب والأكل في العزاء قال الشيخ الشثري إن كثير من أهل الزمان الأول كانوا يتحرزون من هذا الأمر؛ بحيث يجعلون منها زيارة تعزية، وليس أنس ولا تواصل ولا مودة فهو يريد أن يوصل لهم كلمة طيبة تخفف عنهم المصاب الذي لحقهم بالتالي لا يجلس الجلوس الكثير، ولا يكون هناك اجتماع متطاول مع المعزين ونحو ذلك من الأمور المكلفة.

وأضاف الشيخ الشثري، خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” المذاع عبر فضائية “الرسالة”: “ورد في خبر أن من عزى مصابًا فله أجره وإن كان أكثر أهل العلم يضعفونه لكن قد ثبتت التعزية من فعل النبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه وإنما الإشكال من شيئين أو ثلاثة، الأول فيما يتعلق بالتكاليف التي تبذل في أمور العزاء كأن يكون هناك إنفاق أموال في وضع السرادقات واستئجار أدوات بالأموال الطائلة ونحو ذلك مما يثقل كاهل أهل المصاب فبالتالي لا يعلمون هل يراعون ما لحقهم من الأذى والألم بسبب مصابهم أو يتابعون تلك التكاليف العالية.

وتابع أن الأمر الثاني ما يتعلق بالاجتماع والمضي بأوقات متطاولة عند أهل العزاء، وثالثهم اعتقاد أن مثل هذا العزاء من القربات التي يتقرب بها لله وبالتالي تجعل على هذه الهيئات المتكلفة، مشيرًا إلى أن الوصية هنا أهل العزاء يقومون بالتقرب إلى الله بعد وضع هذه التكاليف والتعزية تكون في أي مكان بالمسجد مثلًا أو بالهاتف والتواصل في أي موطن.