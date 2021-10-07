نزوح نحو 10 آلاف شخص مع تصاعد اشتباكات مآرب.. وخسائر فادحة لمليشيا الحوثي

المناطق- وكالات:

أكدت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن القتال الدائر حول مدينة مأرب الرئيسية في اليمن أدى إلى نزوح نحو 10 آلاف شخص الشهر الماضي، وسط احتدام المعارك بين القوات الحكومية والمقاومة من جهة، وميليشيا الحوثي من جهة أخرى، في وقت تكبدت فيه الميشليا خسائر فادحة في المعارك.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، أمس الخميس، إنه مع النازحين الجدد، وهم يمثلون أعلى حصيلة شهرية تم تسجيلها حتى الآن هذا العام، يصل عدد الفارين إلى نحو 170 ألفًا من جراء القتال في مدينة مأرب وما حولها وكذلك محافظتين قريبتين، منذ بداية عام 2020.

وذكرت كذلك أن العديد من النازحين الجدد يعيشون في مخيمات للنازحين بمأرب، ما يفاقم أوضاع الاكتظاظ بالفعل.

وأوضحت وكالة الهجرة، أن آخرين لجأوا إلى المباني العامة المهجورة أو منازل أقربائهم أو أنفقوا مدخراتهم على استئجار مساكن.

ونقلت وكالات الأنباء عن كريستا روتنشتاينر، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، قولها: “هذا العنف المتجدد في مأرب يزعزع استقرار حياة الآلاف من الناس ويؤدي إلى موت وإصابات مأساوية في صفوف المدنيين، بمن فيهم الأطفال”.