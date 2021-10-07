خطة الـ 8 مليارات دولار.. العالم يستعد للخلاص من كورونا

المناطق- وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن خطة بقيمة 8 مليارات دولار، للقضاء على جائحة كورونا، من خلال جعل اللقاحات بمتناول الجميع في كل أنحاء العالم، إذ تهدف الخطة إلى تطعيم 70% من سكان كل بلد في العالم ضد كورونا، بحلول منتصف عام 2022.

وبحسب الصحة العالمية، فإن المنظمة كانت قد حددت هدفًا تمثل في تطعيم 10% من سكان كل بلد في العالم، بحلول نهاية سبتمبر الماضي، لكن 56 دولة، غالبيتها في إفريقيا والشرق الأوسط، لم تتمكن من إنجاز هذا الهدف في الموعد المحدد.

بدوره، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، أن سيطرة بعض الدول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يفتح الطريق لظهور متحورات قد تكون خطيرة.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات “هو أفضل حليف لوباء كوفيد-19”.

وأضاف أن ذلك “يسمح للنسخ المتحورة بالتطور بحرية مما يؤدي إلى وفاة ملايين آخرين وإطالة أمد الانكماش الاقتصادي”.

وكانت منظمة الصحة العالمية طلبت خلال العام الجاري أن تؤمن كل دولة تلقيح 10% بحلول نهاية سبتمبر. وقال تيدروس إن “56 دولة أخفقت في تحقيق ذلك، لكن لم يكن ذلك بسبب خطأ من جانبها” بل بسبب نقص اللقاحات.

وترغب منظمة الصحة العالمية حاليا في تلقيح 40% من سكان كل بلد بحلول نهاية العام و70% بحلول منتصف 2022

وقال تيدروس إن “تحقيق هذه الأهداف يتطلب 11 مليار جرعة من اللقاحات على الأقل”، مؤكدًا أن “هذه ليست قضية إمدادات بل مسألة توزيع” وأوضح أنه “بحلول نهاية سبتمبر تم فعليا إعطاء حوالى 6.5 مليارات جرعة في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف “مع وصول الإنتاج العالمي للقاحات إلى حوالى 1.5 مليار جرعة شهريًا، تبدو الإمدادات كافية لتحقيق أهدافنا شرط أن يتم توزيعها بشكل عادل”.

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4,822,267 شخصًا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

وتأكدت إصابة 236,232,480 شخصًا على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.