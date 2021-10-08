“من رحم دلتا”.. متحور جديد لكورونا سريع الانتشار

المناطق - وكالات:

اكتشف علماء تحورًا جديدًا للفيروس المتحور أصلا من نوع “دلتا”، وذلك في ولاية نيو ساوث ويلز جنوب شرقي أستراليا.

وأعلنت السلطات الصحية في الولاية، أن عدد من الباحثين رصدوا تغيرًا في التسلسل الجيني لفيروس كورونا من النوع “دلتا” سريع الانتشار، لدى 8 مرضى على الأقل.

وقالت كيري شانت كبيرة مسؤولي الصحة في نيو ساوث ويلز، إن “تسلسل الجينوم في 8 مصابين كشف عن متغير جديد من المتحور دلتا شديد العدوى، الذي تسبب في إغلاق سيدني (عاصمة الولاية) في الأسابيع الـ12 الماضية”.

وأضافت المسؤولة الصحية، الجمعة: “وجدنا فصيلة جديدة من دلتا لها تسلسل مختلف عن المتحور الحالي المنتشر في سيدني”.

ومن بين الحالات الـ8 المكتشفة، ظهرت على 7 مرضى نفس الأعراض التي يسببها المتحور “دلتا”.

وقالت شانت إن التحقيقات في الكشف الجديد لا تزال جارية، لكن “المتحور الأحدث لا يبدو أكثر خطورة من سلفه دلتا”.

وتابعت: “لا يوجد دليل على أن هذا الفصيل الجديد يظهر أي اختلافات فيما يتعلق بنشر العدوى أو تأثير اللقاح عليه”.