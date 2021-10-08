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مليون مادة مترجمة تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي

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مليون مادة مترجمة تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي

مليون مادة مترجمة تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي
الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=1043379
المناطق - واس:

ترجمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للغات والترجمة، 1،508،588 كلمة ما بين اللغات الأردية والفرنسية والملاوية والإنجليزية والهوسا والبنغالية والتركية خلال هذا العام، إضافة إلى ترجمة 511 مادة صوتية ومرئية، وترجمة 124 حديثًا صحيحًا بعدد 4 لغات ونشرها عبر قناة السنة النبوية بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، وتسجيل 30 حلقة باللغة الإنجليزية عن السيرة النبوية من داخل المسجد النبوي.

وأبان التقرير الذي أصدرته الرئاسة، أن محتوى الموقع الإلكتروني ترجم حوالي 638 و 1610 محتويات مترجمة للتواصل الاجتماعي وعرض 56 محتوى مترجمًا للشاشات الإلكترونية و616 محتوى للتطبيقات الذكية و 1784 محتوى مترجمًا عبر منصة الإنجاز ” AMS”، إضافة إلى 700 منشور مترجم من الخطب و371 خطبة مترجمة.

وتأتي هذه الخدمات مواكبة لعجلة التطورات التي تشهدها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في جميع المجالات للارتقاء بمستوى خدماتها، والسعي إلى تسهيل الخدمات لغير الناطقين باللغة العربية.

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