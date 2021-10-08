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خلال شهر سبتمبر.. الهلال الأحمر بالطائف يباشر أكثر من 2700 حالة إسعافية

خلال شهر سبتمبر.. الهلال الأحمر بالطائف يباشر أكثر من 2700 حالة إسعافية

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خلال شهر سبتمبر.. الهلال الأحمر بالطائف يباشر أكثر من 2700 حالة إسعافية

خلال شهر سبتمبر.. الهلال الأحمر بالطائف يباشر أكثر من 2700 حالة إسعافية
الهلال الأحمر بالطائف
http://almnatiq.net/?p=1043381
المناطق- واس:

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر بالطائف خلال شهر سبتمبر من عام 2021م 2783 حالة إسعافية تنوعت مابين حالات مرضية وحوادث مرورية تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.

وبينت الهيئة أن عدد الحالات التي قدمت لها الخدمة الإسعافية ولم تنقل بلغ عددها 1079 حالة إسعافية فيما جرى نقل 1660 حالة إسعافية للمنشآت الطبية لإكمال العلاج اللازم.

ودعت الهيئة إلى المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عند الحاجة عن طريق الاتصال بالرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني والذي يدعم خصائص متنوعة بلغات مختلفة ولطالبي الخدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم و الذي يوفر لهم خدمة المراسلة لفورية.

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