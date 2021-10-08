احدث الأخبار

منها شهادة التحصين.. سفارة المملكة في إيطاليا: 3 شروط للقدوم لغرض السياحة
أبرز المواد
 خطة الـ 8 مليارات دولار.. العالم يستعد للخلاص من كورونا
أبرز المواد
 مليون مادة مترجمة تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي
أبرز المواد
 خلال شهر سبتمبر.. الهلال الأحمر بالطائف يباشر أكثر من 2700 حالة إسعافية
أبرز المواد
 هيئة الزكاة: 3 إجراءات صارمة تنتظر مستوردي الألعاب الجنسية
أبرز المواد
 “من رحم دلتا”.. متحور جديد لكورونا سريع الانتشار
أبرز المواد
 مدينة الملك فهد الطبية: 6 علامات تشير إلى الإصابة بسرطان الثدي تستوجب مراجعة الطبيب
أبرز المواد
 نزوح نحو 10 آلاف شخص مع تصاعد اشتباكات مآرب.. وخسائر فادحة لمليشيا الحوثي
أبرز المواد
 عيار 21 يسجل 185.32 ريال.. أسعار الذهب في المملكة خلال تعاملات الجمعة
أبرز المواد
 محكمة بمكة تتولى ولاية امرأة تبلغ 57 عامًا منعها أحد إخوانها من الزواج لسنوات طويلة
أبرز المواد
 هل يجوز الأكل والشرب في العزاء؟.. الشيخ “الشثري” يجيب  (فيديو)
أبرز المواد
 “Spotlight” خدمة جديدة لكسب المال في “سناب شات”
أبرز المواد
منها شهادة التحصين.. سفارة المملكة في إيطاليا: 3 شروط للقدوم لغرض السياحة

منها شهادة التحصين.. سفارة المملكة في إيطاليا: 3 شروط للقدوم لغرض السياحة

أبرز المواد
خطة الـ 8 مليارات دولار.. العالم يستعد للخلاص من كورونا

خطة الـ 8 مليارات دولار.. العالم يستعد للخلاص من كورونا

أبرز المواد
مليون مادة مترجمة تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي

مليون مادة مترجمة تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي

أبرز المواد
خلال شهر سبتمبر.. الهلال الأحمر بالطائف يباشر أكثر من 2700 حالة إسعافية

خلال شهر سبتمبر.. الهلال الأحمر بالطائف يباشر أكثر من 2700 حالة إسعافية

أبرز المواد

منها شهادة التحصين.. سفارة المملكة في إيطاليا: 3 شروط للقدوم لغرض السياحة

منها شهادة التحصين.. سفارة المملكة في إيطاليا: 3 شروط للقدوم لغرض السياحة
سفارة المملكة
http://almnatiq.net/?p=1043386
محررو المناطق:

أعادت سفارة المملكة في روما، نشر  الاشتراطات التي أصدرتها السلطات الإيطالية لإجراءات دخول القادمين من السعودية لغرض السياحة، وذلك بإعادة تغريدة كانت قد نشرتها في 10 سبتمبر الماضي.

وأعلنت السفارة آنذاك بأن الإشتراطات الجديدة تمثلت في ما يلي: “شهادة اللقاح (كامل الجرعات) مطبوعة أو نسخة إلكترونية، وفحص «PCR» خلال الـ72 ساعة قبل الدخول إلى إيطاليا، وتعبئة نموذج الإفصاح الإلكتروني قبل الدخول إلى إيطاليا والاحتفاظ بها كنسخة مطبوعة أو إلكترونية على الرابط التالي: https://app.euplf.eu/#/.”

وأشارت  السفارة إلى أنه يتم تطبيق الحجر في مقر الإقامة لمدة 5 أيام فقط لمن لا يقدم شرطي شهادة اللقاح بكامل الجرعات وفحص «PCR» معاً، مع ضرورة عمل فحص «PCR» أو «Antigen test» بعد اليوم الخامس في الحجر، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات التي أصدرتها السلطات الإيطالية سيستمر العمل بها حتى 25 أكتوبر الجاري.

روابط ذات صلة

يزن 70 كيلوجرامًا وطوله 160سم.. أضخم كتاب عن تاريخ العلا في معرض الرياض الدولي (فيديو)

يزن 70 كيلوجرامًا وطوله 160سم.. أضخم كتاب عن تاريخ العلا في معرض الرياض الدولي (فيديو)
رسميًا.. الفيصلي يقيل مدرب الفريق الأول باولو تراميزاني

رسميًا.. الفيصلي يقيل مدرب الفريق الأول باولو تراميزاني
تحذير هام للمواطنين المتواجدين بسلطنة عمان بشأن إعصار “شاهين”

تحذير هام للمواطنين المتواجدين بسلطنة عمان بشأن إعصار “شاهين”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*