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دول الخليج تسجل أكثر من 2 مليون و513 ألف إصابة بفيروس كورونا

دول الخليج تسجل أكثر من 2 مليون و513 ألف إصابة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1043393
محررو المناطق:

كشف مركز الإحصاء الخليجي عن إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 7 أكتوبر 2021م.

وأكد المركز في إنفوجرافيك نشره عبر حسابه في تويتر، أن دول التعاون الخليجي سجّلت 2,513,401 إصابات مؤكدة، وتعافى 2,484,172 حالة.

وبحسب المركز فقد بلغ إجمالي حالات الوفاة 19,395 حالة، فيما وصل إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج العربية بلغت 78,279,414.

 

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