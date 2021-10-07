دول الخليج تسجل أكثر من 2 مليون و513 ألف إصابة بفيروس كورونا

كشف مركز الإحصاء الخليجي عن إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 7 أكتوبر 2021م.
وأكد المركز في إنفوجرافيك نشره عبر حسابه في تويتر، أن دول التعاون الخليجي سجّلت 2,513,401 إصابات مؤكدة، وتعافى 2,484,172 حالة.
وبحسب المركز فقد بلغ إجمالي حالات الوفاة 19,395 حالة، فيما وصل إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج العربية بلغت 78,279,414.
📊 إحصائيات فيروس كورونا #كوفيد_19 الإجمالية في دول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 7 أكتوبر 2021م
🔵 2,513,401 الإصابات المؤكدة
🟢 2,484,172 حالات التعافي
🔴 19,395 حالات الوفاة (يرحمهم الله)
💉 78,279,414 اللقاحات المعطاة#الإحصائي_الخليجي pic.twitter.com/7DRYALknT2
— مركز الإحصاء الخليجي (@GCCStat) October 8, 2021
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