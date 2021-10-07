“شيرار” يكشف سر الاحتفالات الجنونية في نيوكاسل بعد صفقة “صندوق الاستثمارات”

المناطق- وكالات:

أرجع النجم الإنجليزي آلان شيرار، أسطورة نادي نيوكاسل يونايتد، الفرحة الجنونية التي سيطرت على جماهير المكابييس في أعقاب الكشف رسميًا عن صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي، إلى أن هذا الكيان العريق كابد التجاهل وافتقاد الاستثمار الجاد طوال السنوات الـ14 الماضية.

وفي وقت سابق، أكملت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، عملية الاستحواذ بنسبة 100٪ على مكونات النادي الإنجليزي، من شركة “سانت جيمس هولدينج ليمتد”، وقد تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في 7 أكتوبر 2021.

وعقب الكشف عن إتمام الصفقة، أطلقت جماهير نيوكاسل العنان لفرحة عارمة في محيط ملعب سانت جيمس بارك، ببداية حقبة جديدة تحت إمرة المملكة يرتفع فيها سقف الطموحات إلى عنان العودة إلى ساحة الألقاب، وطي صفحة مخيبة وبائسة رفقة المالك السابق مايك آشلي، امتدت لـ14 عامًا من التراجع والانكسار.

وبسب ما ذكره شيرار، لشبكة بي بي سي، فإن جماهير نيوكاسل افتقد إلى الاهتمام الذي تستحق طوال السنوات الفائتة؛ حيث تجاهل آشلي استثمار أموال عشاق المكابييس لانتشال النادي من عثرته أو استشارة تلك الجموع العريضة من أجل تجاوز الكبوات المتعاقبة.

وأضاف أنه من غير المنطقي أن يمتلك ناد في العالم هذا الزخم العاطفي والدعم غير المحدود من آلاف الجماهير الإنجليزية، ولا يحظى في الأخير بأي نوع من المشاركة أو الاستشارات، حتى وصل الماكبييس إلى تلك الحالة المزرية على سلم ترتيب البريميرليج، ومن قبلها على خارطة المنافسة على الألقاب.

وأشار شيرر، الذي أحرز 206 أهداف بألوان نيوكاسل، إلى أن من حق الجماهير أن تحلم مرة أخرى بعد هذا التطور الرائع، حيث بات يملك الآن ملاك رائعون يرغبون في الاستثمار بشكل حقيقي، وإعادة النادي إلى المكانة التي يستحقها، بعد سنوات من المعاناة.

وجدد أسطورة المكابيس في ختام تصريحاته، أن النادي يحتاج في الوقت الحالي إلى القليل من الصبر، وترقب العمل الجاد وإعادة ترتيب البيت من الداخل، قبل حصد ثمار تلك الخطوة المثالية، مشددًا على أن أحد من الجماهير لا ينتظر الفوز بالدوري أو دوري الأبطال في غضون سنوات، وإنما تحتاج إلى استعادة البريق المفقود ورؤية الماكبييس على الطريق الصحيح مجددًا.

يشار إلى أن نيوكاسل يحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 3 نقاط فقط، بعد مرور 7 جولات من عمر الموسم.