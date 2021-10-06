تبلغ مساحتها 87 ألف متر.. فتح الطوابق الأربعة للمسعى في المسجد الحرام (فيديو)

محررو المناطق:

أفاد مراسل قناة “الإخبارية” بفتح جميع الطوابق الأربعة للمسعى في المسجد الحرام والتي تبلغ مساحتها 87 ألف متر.

وأضاف أن جميع الأدوار العلوية مزوده بكامل الخدمات من مياه زمزم، والعربيات المتنقلة، والأعمال الفنية ما يسهل على المعتمر من أداء النسق.

وأشار مراسل قناة “الإخبارية” إلى أن هناك سلالم كهربائية مرتبطة بهذه بتوسعة المسعى، ممرات خاصة لذوي الإعاقة، مؤكدًا أن كل ما يسهل على ضيوف الرحمن من أداء السعي طُبق بكامل الإحترافية في المسعى.