احدث الأخبار

تبلغ مساحتها 87 ألف متر.. فتح الطوابق الأربعة للمسعى في المسجد الحرام (فيديو)
أبرز المواد
 “الأرصاد”: توقعات بهطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
المناطق
 “شيرار” يكشف سر الاحتفالات الجنونية في نيوكاسل بعد صفقة “صندوق الاستثمارات”
أبرز المواد
 خطيب المسجد الحرام: إذا أقبل الله على عبده ظهر عليه آثار البهجة والجمال (فيديو)  
أبرز المواد
 3 خطوات للإستفادة منها.. ميزة خفية في “آيفون” لا يعرفها الكثيرون
أبرز المواد
 دول الخليج تسجل أكثر من 2 مليون و513 ألف إصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 عضو “كبار العلماء”: الحلف بالحرام في كل لحظة حرام شرعًا
أبرز المواد
 منها شهادة التحصين.. سفارة المملكة في إيطاليا: 3 شروط للقدوم لغرض السياحة
أبرز المواد
 خطة الـ 8 مليارات دولار.. العالم يستعد للخلاص من كورونا
أبرز المواد
 مليون مادة مترجمة تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي
أبرز المواد
 خلال شهر سبتمبر.. الهلال الأحمر بالطائف يباشر أكثر من 2700 حالة إسعافية
أبرز المواد
 هيئة الزكاة: 3 إجراءات صارمة تنتظر مستوردي الألعاب الجنسية
أبرز المواد
تبلغ مساحتها 87 ألف متر.. فتح الطوابق الأربعة للمسعى في المسجد الحرام (فيديو)

تبلغ مساحتها 87 ألف متر.. فتح الطوابق الأربعة للمسعى في المسجد الحرام (فيديو)

أبرز المواد
“الأرصاد”: توقعات بهطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

“الأرصاد”: توقعات بهطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

المناطق
“شيرار” يكشف سر الاحتفالات الجنونية في نيوكاسل بعد صفقة “صندوق الاستثمارات”

“شيرار” يكشف سر الاحتفالات الجنونية في نيوكاسل بعد صفقة “صندوق الاستثمارات”

أبرز المواد
خطيب المسجد الحرام: إذا أقبل الله على عبده ظهر عليه آثار البهجة والجمال (فيديو)  

خطيب المسجد الحرام: إذا أقبل الله على عبده ظهر عليه آثار البهجة والجمال (فيديو)  

أبرز المواد

تبلغ مساحتها 87 ألف متر.. فتح الطوابق الأربعة للمسعى في المسجد الحرام (فيديو)

تبلغ مساحتها 87 ألف متر.. فتح الطوابق الأربعة للمسعى في المسجد الحرام (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1043420
محررو المناطق:

أفاد مراسل قناة “الإخبارية” بفتح جميع الطوابق الأربعة للمسعى في المسجد الحرام والتي تبلغ مساحتها 87 ألف متر.

وأضاف أن جميع الأدوار العلوية مزوده بكامل الخدمات من مياه زمزم، والعربيات المتنقلة، والأعمال الفنية ما يسهل على المعتمر  من أداء النسق.

وأشار مراسل قناة “الإخبارية” إلى أن هناك سلالم كهربائية مرتبطة بهذه بتوسعة المسعى، ممرات خاصة لذوي الإعاقة، مؤكدًا أن كل ما يسهل على ضيوف الرحمن من أداء السعي طُبق بكامل الإحترافية في المسعى.

روابط ذات صلة

“التقديم يستمر يومين”.. رئاسة الحرمين تعلن عن وظائف موسمية بالمسجد الحرام

“التقديم يستمر يومين”.. رئاسة الحرمين تعلن عن وظائف موسمية بالمسجد الحرام
بالصور.. فرش 3 آلاف سجادة في المسجد الحرام

بالصور.. فرش 3 آلاف سجادة في المسجد الحرام
فصل مسار كبار السن وذوي الإعاقة عن باقي مسارات الطواف بالمسجد الحرام

فصل مسار كبار السن وذوي الإعاقة عن باقي مسارات الطواف بالمسجد الحرام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*