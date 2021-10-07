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البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي

البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي
http://almnatiq.net/?p=1043428
المناطق- واس:

أدان البرلمان العربي استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي بطائرة مُفخخة بدون طيار، التي اعترضتها القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال البرلمان العربي في بيان له اليوم، إن هذا الاعتداء الإرهابي الخسيس تجاه المملكة العربية السعودية يؤكد الطبيعة الإرهابية لهذه الميلشيا وارتكابها جرائم حرب بسبب استهدافها الدائم للمدنيين وتهديدها حياة المسافرين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة ممن يستخدمون مطار أبها الدولي.

وطالب البرلمان العربي بتحرك عاجل وفوري للمجتمع الدولي لمحاسبة هذه الميلشيا الإرهابية عن جرائمها وانتهاكها الدائم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا تضامنه ووقوفه التام مع المملكة ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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