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قتلى وجرحى في انفجار كبير داخل مسجد بأفغانستان أثناء صلاة الجمعة

قتلى وجرحى في انفجار كبير داخل مسجد بأفغانستان أثناء صلاة الجمعة
تفجير مسجد في ولاية قندوز
http://almnatiq.net/?p=1043429
المناطق - وكالات:

سقط قتلى وجرحى في تفجير داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة في ولاية قندوز، شمالي أفغانستان.

وبحسب وسائل إعلام أفغانية، نقلا عن شهود عيان، سقط 50 شخصًا على الأقل، بين قتيل وجريح في تفجير وقع داخل مسجد في مدينة “خان آباد” بولاية قندوز، شمالي أفغانستان.

وقال مسؤولون في المدينة، إن التفجير نفذ بقنبلة، بالتزامن مع انتهاء صلاة الجمعة، فيما وصف عضو اللجنة الثقافية والإعلامية لطالبان، محمد جلال، تفجير المسجد في ولاية قندوز، بأنه فظيع.

وأشار إلى أن طالبان ملتزمة باتخاذ خطوات جادة، لاستئصال إرهابيي داعش، الذين لا يوجد لهم مكان في أفغانستان، حسب تعبيره.

ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه في ولاية قندوز، الواقعة على الحدود مع طاجيكستان، منذ سيطرة طالبان عليها مطلع أغسطس الماضي.

وشهدت أفغانستان مؤخراً عدداً من الهجمات والتفجيرات التي تبنى معظمها تنظيم داعش الإرهابي من بينها هجوم على قاعة للحفلات في مدينة أقجة (في ولاية جوزجان شمالي أفغانستان)، أدى لمقتل عروس، وجرح 5 آخرون في تفجير استهدف قاعة.

 

 

 

 

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