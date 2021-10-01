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نجاح استبدال مفصل ركبة لمريضة بمستشفى الملك سلمان

نجاح استبدال مفصل ركبة لمريضة بمستشفى الملك سلمان
http://almnatiq.net/?p=1043433
المناطق - الرياض:

نجح فريق طبي متخصص من قسم العظام في مستشفى الملك سلمان التابع لتجمع الرياض الصحي الأول،  في إجراء عملية استبدال مفصل الركبة لمريضة في العقد الخامس من عمرها، وذلك بقيادة رئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى د. محمد العتيبي.

وأوضح “د. العتيبي” أن المريضة كانت تعاني من احتكاك شديد في الركبة يصاحبها آلام حادة، وصعوبة في المشي والحركة مما أثر على ممارستها لحياتها بصورة طبيعية طيلة السنوات الماضية.

وأضاف بأن العملية أجريت بنجاح -ولله الحمد- وقد خرجت المريضة وهي بحالة صحية جيدة؛ وتتم متابعة حالتها واستكمال خطتها العلاجية عن طريق جلسات العلاج التاهيلي ؛ لتعود لممارسة حياتها بشكل طبيعي.

يذكر أن قسم العظام في مستشفى الملك سلمان يعد من الأقسام المتقدمة والتي تشهد تطوراً مستمراً وملحوظاً بوجود كفاءات طبية متخصصة وتقنيات حديثة متعلقة بالتشخيص والعلاج واستحداث بروتوكولات علاجية معتمدة وفق أعلى معايير الجودة؛ بهدف توفير الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

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