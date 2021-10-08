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خلال سبتمبر.. “الأطراف الصناعية في مأرب” يقدم خدماته الطبية لـ 510 مستفيدين

خلال سبتمبر.. “الأطراف الصناعية في مأرب” يقدم خدماته الطبية لـ 510 مستفيدين
الأطراف الصناعية في مأرب
http://almnatiq.net/?p=1043445
المناطق - واس:

قدم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة مأرب بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خدماته الطبية المتنوعة لـ 510 مستفيدين ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر سبتمبر 2021 .

وجرى خلال المشروع تقديم 1.013 خدمة، حيث تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 268 مريضا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 242 مريضا.

يأتي ذلك امتدادا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني.

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