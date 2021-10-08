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100 قتيل وعشرات الإصابات في انفجار مسجد قندوز الشيعي.. وطالبان تتهم القاعدة

100 قتيل وعشرات الإصابات في انفجار مسجد قندوز الشيعي.. وطالبان تتهم القاعدة
تفجير مسجد في ولاية قندوز
http://almnatiq.net/?p=1043448
المناطق- وكالات:

لقي عشرات الأشخاص، مصرعهم جراء انفجار عنيف دوى اليوم الجمعة، داخل مسجد شيعي في ولاية قندوز شمال أفغانستان.

وقال شهود عيان، إن حصيلة ضحايا الانفجار الذي دوى أثناء صلاة الجمعة في مسجد بمنطقة سيد آباد تصل إلى نحو 100 قتيل، وفقا لما ذكره موقع “آماج نيوز”.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية، عن شاهد قوله، إن 30 شخصا على الأقل قتلوا و70 آخرين أصيبوا جراء الانفجار، بينما ذكرت مصادر لوكالة سبوتنيك- أفغانستان، أن هناك 70 قتيلا و100 جريح.

وبث موقع “آماج نيوز” على حسابه في “تويتر” لقطات صادمة توثق حجم الدمار وجثث قتلى داخل المسجد. وحسب المعطيات الأولية، نفذ الهجوم من قبل انتحاري.

بدورها، اتهمت حركة طالبان التي عادت إلى الحكم في أفغانستان في أغسطس الماضي، تنظيم “داعش” بالوقوف خلف الهجوم، متوعدة باستئصال “داعش” في البلاد.

 

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