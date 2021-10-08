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80 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تتوجه إلى عدة محافظات يمنية

80 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تتوجه إلى عدة محافظات يمنية
مركز الملك سلمان للإغاثة
http://almnatiq.net/?p=1043450
المناطق- واس:

عبرت 80 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ الوديعة الحدودي خلال الربع الثالث من عام 2021م تحمل على متنها 1.471 طنا و776 كيلوغراما من المساعدات الإنسانية المتنوعة، منها 32 شاحنة تحمل مساعدات غذائية تزن 715 طنا و839 كيلوغراما، و4 شاحنات تحمل مساعدات طبية تزن 21 طنا و232 كيلوغراما، و3 شاحنات تحمل مساعدات إيوائية تزن 11 طنا و 755 كيلوغراما، و41 شاحنة تحمل كميات من التمور تزن 722 طنا و930 كيلوغراما، متوجهة لمحافظات عدن، المهرة، حضرموت، صعدة، حجة، مأرب، شبوة، الضالع، البيضاء، أبين ، لحج.

مركز الملك سلمان للإغاثة

ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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