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خبير فسيولوجيا الجهد البدني: الكافيين موجود في الشوكولاته وبعض المسكنات

خبير فسيولوجيا الجهد البدني: الكافيين موجود في الشوكولاته وبعض المسكنات
الكافيين في الشوكولاته
http://almnatiq.net/?p=1043461
محررو المناطق:

أكد الدكتور محمد الأحمدي، ‏‏‏‏‏‏‏‏بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني بجامعة طيبة، أن الكافيين الذي نعتقد أنه فقط في القهوة هو أيضًا موجود في الشاي و الشوكولاته وبعض المسكنات.

وقال الأحمدي، في تصريحات متلفزة: الكافيين هي مادة كيمائية قد تكون موجودة بالأطعمة، بشكل طبيعي، يعني موجودة في القهوة والشاي الأسود أو الأخضر.

وتابع: “وموجودة أيضا في الشيكولاته، وفي بعض الأحيان بعض الأدوية تحتوى على الكافيين مثل المسكن، وأكثر مشروبات بها كافيين هي مشروبات الطاقة، وهي أخطرها على الإطلاق”.

 

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