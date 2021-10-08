خبير فسيولوجيا الجهد البدني: الكافيين موجود في الشوكولاته وبعض المسكنات

محررو المناطق:

أكد الدكتور محمد الأحمدي، ‏‏‏‏‏‏‏‏بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني بجامعة طيبة، أن الكافيين الذي نعتقد أنه فقط في القهوة هو أيضًا موجود في الشاي و الشوكولاته وبعض المسكنات.

وقال الأحمدي، في تصريحات متلفزة: الكافيين هي مادة كيمائية قد تكون موجودة بالأطعمة، بشكل طبيعي، يعني موجودة في القهوة والشاي الأسود أو الأخضر.

أ. د. محمد الأحمدي: الكافيين الذي نعتقد أنه فقط في القهوة هو أيضًا موجود في الشاهي و الشوكولاته وبعض المسكنات.@DoctorAlahmadi#من_السعودية #قناة_السعودية pic.twitter.com/FKTXzPGNoW — قناة السعودية (@saudiatv) October 8, 2021

وتابع: “وموجودة أيضا في الشيكولاته، وفي بعض الأحيان بعض الأدوية تحتوى على الكافيين مثل المسكن، وأكثر مشروبات بها كافيين هي مشروبات الطاقة، وهي أخطرها على الإطلاق”.