غاب عن حضور الجامعة للغسيل يوميًا.. قصة طالب بجامعة طيبة دمر مشروب الطاقة كليتيه (فيديو)

محررو المناطق:

روى الدكتور محمد الأحمدي أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني المشارك بجامعة طيبة، قصة أحد طلابه في الجامعة، الذي كان يتغيب كثيرًا عن الحضور ونصحه بأن لدبه مشكلة كبيرة بسبب غيابه.

وأضاف الأحمدي خلال لقاء تلفزيوني أن الطالب طلب منه ليجلس معه ليحكي له سبب غيابه، مشيرًا إلى أنه تفاجأ بأنه يغسل الكليتين يوميا، والسبب مشروبات الطاقة .

وتابع أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني أن الطالب حكى له بأنه كان يشرب مشروب الطاقة مرتين ثلاثة في اليوم الواحد وهو ما دمر الكلتين عنده.