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متحدث “مهرجان الصقور”: لأول مرة إصدار رخص حمل وشراء السلاح للسيدات

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متحدث “مهرجان الصقور”: لأول مرة إصدار رخص حمل وشراء السلاح للسيدات

متحدث “مهرجان الصقور”: لأول مرة إصدار رخص حمل وشراء السلاح للسيدات
مهرجان الصقور
http://almnatiq.net/?p=1043468
محررو المناطق:

قال وليد الطويل، المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز للصقور، إن معرض الصقور والصيد الدولي، سمح لأول مرة شراء الأسلحة لكل الجنسين.

وأضاف الطويل، في تصريحات متلفزة، أن هذه هي المرة الأولى منذ انطلاق المعرض، وأدى إلى إقبال واسع من السيدات، اللائي يحملن رخصة الصيد وحمل السلاح.

وتابع: “هذه هي النسخة الثالثة، والأولى التي يتواجد بها السيدات ورغبنا أن تكون مميزة، وهذه السنة كان الإقبال للسيدات كبير ومميز جدا”.

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