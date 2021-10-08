مختص يحزر من تناول ” الكافيين”: يسبب انهيار كامل للجسم (فيديو)

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حذر الدكتور محمد الأحمدي أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني المشارك بجامعة طيبة، من الإكثار من تناول مشروب الطاقة ” الكافيين”.

وأضاف الأحمدي خلال لقاء تلفزيوني أن أول عمل يقوم به مشروب الطاقة ” الكافيين ” هو ارتفاع معدل نبضات القلب ويصل تأثيره لجسمك خلال 40 دقيقه فقط.

وتابع أن الكافيين منبه للجهاز العصبي، ويجعل الإنسان يشعر بالطاقة مؤقتا، وبعدها يحدث انهيار كامل للجسم بسبب ضربات القلب العالية، مؤكدا أن هذا الأمر خطير جدا على القلب.