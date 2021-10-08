احدث الأخبار

  الكويت تدين محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة وتؤكد: تتطلب تحركًا دوليًا حاسمًا
أبرز المواد
 حسين هادي يتفقد مقر نادي النصر ويتذكر بطولاته مع الفريق (فيديو)
أبرز المواد
 سفير بريطانيا بالمملكة عن استحواذ “صندوق الاستثمارات” لنيوكاسل: “أمر جيد”
أبرز المواد
 محمد عبدالجواد: الجيل الحالي للمنتخب لا يعد الأكثر موهبة.. وهذا سر التفوق (فيديو)
الرياضة
 خبير فسيولوجيا الجهد البدني: الكافيين موجود في الشوكولاته وبعض المسكنات
أبرز المواد
 اختيار المملكة لرئاسة مؤتمر المنظمة العالمية للملكية الفكرية “ويبو”
أبرز المواد
 رسميًا.. الموافقة على قواعد الإعفاء ومنح المكافآت المالية للعاملين في نظام مكافحة التستر
أبرز المواد
 مختص يحزر من تناول ” الكافيين”: يسبب انهيار كامل للجسم (فيديو)
محليات
 فاضل النمر: الأندية السعودية لم تستطع الوصول للمراكز الأولى في “سوبر غلوب”
أبرز المواد
 أول رد رسمي من “الحج والعمرة” بشأن أنباء إتاحة أداء العمرة دون حجز مسبق
أبرز المواد
 مختص: الكافيين يحتاج إلى 40 دقيقة ليؤثر في كل خلايا الجسم و12 ساعة للخروج منه (فيديو)
أبرز المواد
 غاب عن حضور الجامعة للغسيل يوميًا.. قصة طالب بجامعة طيبة دمر مشروب الطاقة كليتيه (فيديو)
أبرز المواد
  الكويت تدين محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة وتؤكد: تتطلب تحركًا دوليًا حاسمًا

  الكويت تدين محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة وتؤكد: تتطلب تحركًا دوليًا حاسمًا

أبرز المواد
حسين هادي يتفقد مقر نادي النصر ويتذكر بطولاته مع الفريق (فيديو)

حسين هادي يتفقد مقر نادي النصر ويتذكر بطولاته مع الفريق (فيديو)

أبرز المواد
سفير بريطانيا بالمملكة عن استحواذ “صندوق الاستثمارات” لنيوكاسل: “أمر جيد”

سفير بريطانيا بالمملكة عن استحواذ “صندوق الاستثمارات” لنيوكاسل: “أمر جيد”

أبرز المواد
محمد عبدالجواد: الجيل الحالي للمنتخب لا يعد الأكثر موهبة.. وهذا سر التفوق (فيديو)

محمد عبدالجواد: الجيل الحالي للمنتخب لا يعد الأكثر موهبة.. وهذا سر التفوق (فيديو)

الرياضة

مختص يحزر من تناول ” الكافيين”: يسبب انهيار كامل للجسم (فيديو)

مختص يحزر من تناول ” الكافيين”: يسبب انهيار كامل للجسم (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1043472
محررو المناطق

حذر الدكتور محمد الأحمدي أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني المشارك بجامعة طيبة، من الإكثار من  تناول مشروب الطاقة ” الكافيين”.

وأضاف الأحمدي خلال لقاء تلفزيوني أن أول عمل يقوم به مشروب الطاقة ” الكافيين ” هو ارتفاع معدل نبضات القلب ويصل تأثيره لجسمك خلال 40 دقيقه فقط.

وتابع أن الكافيين منبه للجهاز العصبي، ويجعل الإنسان يشعر بالطاقة مؤقتا، وبعدها يحدث انهيار كامل للجسم بسبب ضربات القلب العالية، مؤكدا أن هذا الأمر خطير جدا على القلب.

 

روابط ذات صلة

خبير فسيولوجيا الجهد البدني: الكافيين موجود في الشوكولاته وبعض المسكنات

خبير فسيولوجيا الجهد البدني: الكافيين موجود في الشوكولاته وبعض المسكنات
مختص: الكافيين يحتاج إلى 40 دقيقة ليؤثر في كل خلايا الجسم و12 ساعة للخروج منه (فيديو)

مختص: الكافيين يحتاج إلى 40 دقيقة ليؤثر في كل خلايا الجسم و12 ساعة للخروج منه (فيديو)
غاب عن حضور الجامعة للغسيل يوميًا.. قصة طالب بجامعة طيبة دمر مشروب الطاقة كليتيه (فيديو)

غاب عن حضور الجامعة للغسيل يوميًا.. قصة طالب بجامعة طيبة دمر مشروب الطاقة كليتيه (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*