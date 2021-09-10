فاضل النمر: الأندية السعودية لم تستطع الوصول للمراكز الأولى في “سوبر غلوب”

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قال فاضل النمر، رئيس اتحاد كرة اليد، إن الأندية السعودية لم تستطع الوصول إلى المراكز الأولى في بطولة العالم للأندية لكرة اليد، التي تستضيفها جدة، مشيرًا إلى كان يتمنى أن يتأهل أحد الأندية السعودية إلى المربع الذهبي.

وأضاف النمر، في تصريحات تلفزيونية، الجمعة، أن اليوم قبل الأخير في البطولة، وغدًا السبت هو اليوم الختامي، ومباريات اليوم هو تحديد المراكز من الـ 5 إلى العاشر.

وتابع: “نادي النور والوحدة ينافسان من الخامس إلى الثامن، ما حالفهم الحظ إلى الوصول المربع الذهبي وتمنينا أن يتجاوز الأدوار الأولى.. برشلونة يعتبر من الأندية الأبطال على مستوى العالم، ومشرح بقوة لتحقيق هذه النسخة أيضا”.