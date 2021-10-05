حسين هادي يتفقد مقر نادي النصر ويتذكر بطولاته مع الفريق (فيديو)

قام كابتن حسين هادي لاعب نادي النصر سابقًا، بزيارة مفاجئة إلى مقر نادي النصر وذلك بعد فترة غياب طويلة.

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو لزيارة كابتن حسين هادي، وتذكر مشواره مع النادي، والبطولات التي توج بها مع الفريق.

حسين هادي محمد من مواليد الرياض برزت موهبته في منتصف التسعينيات، حيث قدم مستويات لافتة مع فريق درجة الشباب بنادي النصر وبدأ عام 1415 أول مواسمه مع الفريق الأول وقدم حينها مستويات متميزة مما جعل البعض يصفه بخليفة ماجد عبدالله.