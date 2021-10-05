احدث الأخبار

حسين هادي يتفقد مقر نادي النصر ويتذكر بطولاته مع الفريق (فيديو)
أبرز المواد
 سفير بريطانيا بالمملكة عن استحواذ “صندوق الاستثمارات” لنيوكاسل: “أمر جيد”
أبرز المواد
 محمد عبدالجواد: الجيل الحالي للمنتخب لا يعد الأكثر موهبة.. وهذا سر التفوق (فيديو)
الرياضة
 خبير فسيولوجيا الجهد البدني: الكافيين موجود في الشوكولاته وبعض المسكنات
أبرز المواد
 اختيار المملكة لرئاسة مؤتمر المنظمة العالمية للملكية الفكرية “ويبو”
أبرز المواد
 رسميًا.. الموافقة على قواعد الإعفاء ومنح المكافآت المالية للعاملين في نظام مكافحة التستر
أبرز المواد
 مختص يحزر من تناول ” الكافيين”: يسبب انهيار كامل للجسم (فيديو)
محليات
 فاضل النمر: الأندية السعودية لم تستطع الوصول للمراكز الأولى في “سوبر غلوب”
أبرز المواد
 أول رد رسمي من “الحج والعمرة” بشأن أنباء إتاحة أداء العمرة دون حجز مسبق
أبرز المواد
 مختص: الكافيين يحتاج إلى 40 دقيقة ليؤثر في كل خلايا الجسم و12 ساعة للخروج منه (فيديو)
أبرز المواد
 غاب عن حضور الجامعة للغسيل يوميًا.. قصة طالب بجامعة طيبة دمر مشروب الطاقة كليتيه (فيديو)
أبرز المواد
 48 إصابة جديدة و3 وفيات.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا
أبرز المواد
حسين هادي يتفقد مقر نادي النصر ويتذكر بطولاته مع الفريق (فيديو)

حسين هادي يتفقد مقر نادي النصر ويتذكر بطولاته مع الفريق (فيديو)

أبرز المواد
سفير بريطانيا بالمملكة عن استحواذ “صندوق الاستثمارات” لنيوكاسل: “أمر جيد”

سفير بريطانيا بالمملكة عن استحواذ “صندوق الاستثمارات” لنيوكاسل: “أمر جيد”

أبرز المواد
محمد عبدالجواد: الجيل الحالي للمنتخب لا يعد الأكثر موهبة.. وهذا سر التفوق (فيديو)

محمد عبدالجواد: الجيل الحالي للمنتخب لا يعد الأكثر موهبة.. وهذا سر التفوق (فيديو)

الرياضة
خبير فسيولوجيا الجهد البدني: الكافيين موجود في الشوكولاته وبعض المسكنات

خبير فسيولوجيا الجهد البدني: الكافيين موجود في الشوكولاته وبعض المسكنات

أبرز المواد

حسين هادي يتفقد مقر نادي النصر ويتذكر بطولاته مع الفريق (فيديو)

حسين هادي يتفقد مقر نادي النصر ويتذكر بطولاته مع الفريق (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1043515

قام كابتن حسين هادي لاعب نادي النصر سابقًا، بزيارة مفاجئة إلى مقر  نادي النصر وذلك بعد فترة غياب طويلة.
ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو لزيارة كابتن حسين هادي، وتذكر مشواره مع النادي، والبطولات التي توج بها مع الفريق.

حسين هادي محمد من مواليد الرياض برزت موهبته في منتصف التسعينيات، حيث قدم مستويات لافتة مع فريق درجة الشباب بنادي النصر وبدأ عام 1415 أول مواسمه مع الفريق الأول وقدم حينها مستويات متميزة مما جعل البعض يصفه بخليفة ماجد عبدالله.

 

روابط ذات صلة

صحيفة مغربية تكشف سبب توقيع “العقوبة الضخمة” على عبد الرزاق حمد الله

صحيفة مغربية تكشف سبب توقيع “العقوبة الضخمة” على عبد الرزاق حمد الله
فؤاد أنور يطالب جمهور النصر بدعم المدرب الجديد: نمر بمرحلة حساسة جدًا (فيديو)

فؤاد أنور يطالب جمهور النصر بدعم المدرب الجديد: نمر بمرحلة حساسة جدًا (فيديو)
النصر يكشف موعد وصول الجهاز الفني الجديد بقيادة بيدرو إيمانويل

النصر يكشف موعد وصول الجهاز الفني الجديد بقيادة بيدرو إيمانويل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*