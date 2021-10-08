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سفير بريطانيا بالمملكة عن استحواذ “صندوق الاستثمارات” لنيوكاسل: “أمر جيد”

سفير بريطانيا بالمملكة عن استحواذ “صندوق الاستثمارات” لنيوكاسل: “أمر جيد”

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سفير بريطانيا بالمملكة عن استحواذ “صندوق الاستثمارات” لنيوكاسل: “أمر جيد”

سفير بريطانيا بالمملكة عن استحواذ “صندوق الاستثمارات” لنيوكاسل: “أمر جيد”
http://almnatiq.net/?p=1043519

علق السفير البريطاني لدى بالمملكة، نيل كرمبتون، على صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة، على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وقال السفير البريطاني لدى المملكة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”أخبار رائعة عن استثمار  صندوق الاستثمارات العامة السعودي في نيوكاسل يونايتد”.

وأوضح نيل كرمبتون، “إنه أمر جيد لصندوق الاستثمارات العامة وجيد لنيوكاسل وجيد للاستثمار في شمال شرق إنجلترا”.

وفي وقت سابق كان قد أعلن صندوق الاستثمارات العامة إتمام صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد، في عملية استحواذ بنسبة 100% على النادي الإنجليزي.

 

 

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