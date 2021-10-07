محمد عبدالجواد: الجيل الحالي للمنتخب لا يعد الأكثر موهبة.. وهذا سر التفوق (فيديو)

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يرى لاعب المنتخب الوطني السابق محمد عبدالجواد، أن الجيل الحالي للمنتخب لا يعد الجيل الأكثر موهبة، لكن المدير الفني استطاع أن يخرج أفضل ما عند اللاعبين.

وقال عبدالجواد في مداخلة مع قناة “إم بي سي”، إن المنتخب يسير حتى الآن بشكل جيد في التصفيات وظهرت قوته أمام المنتخبات الكبيرة.

ولفت إلى أن النتائج التي تم تحقيقها جاءت من خلال التزام اللاعبين في ظل قوة شخصية المدرب وتنفيذ تعليماته بكل خطوط الملعب خاصة النواحي والواجبات الدفاعة المطلوبة من كل اللاعبين.

وحقق الأخضر، فوزًا مهمًا على ضيفه الياباني بهدف دون رد، لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

وسجل الهدف الوحيد فراس البريكان في الدقيقة 72، ليواصل الأخضر المضي قدمًا في مشوار التصفيات المونديالية، بالعلامة الكاملة رافعًا رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة.