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  الكويت تدين محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة وتؤكد: تتطلب تحركًا دوليًا حاسمًا

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الرياضة

  الكويت تدين محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة وتؤكد: تتطلب تحركًا دوليًا حاسمًا

  الكويت تدين محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة وتؤكد: تتطلب تحركًا دوليًا حاسمًا
الكويت
http://almnatiq.net/?p=1043526
دانت دولة الكويت، بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة عبر استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة، إضافة إلى استهداف مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين وصاروخ بالستي.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية التي تستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها .
وجددت الوزارة التأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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