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برعاية سمو أمير جازان بالنيابة.. هيئة حقوق الإنسان تحتفي باليوم العالمي لكبار السن (صور)

برعاية سمو أمير جازان بالنيابة.. هيئة حقوق الإنسان تحتفي باليوم العالمي لكبار السن (صور)

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برعاية سمو أمير جازان بالنيابة.. هيئة حقوق الإنسان تحتفي باليوم العالمي لكبار السن (صور)

برعاية سمو أمير جازان بالنيابة.. هيئة حقوق الإنسان تحتفي باليوم العالمي لكبار السن (صور)
http://almnatiq.net/?p=1043536
جازان_ فضه عطيف:

احتفى فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة جازان مساء أمس بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، وذلك بالمركز الثقافي بمدينة جيزان، تحت رعاية محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، وبحضور وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان القرزوح.

وتضمن الحفل معرضا مصاحبا بهذا المناسبة، ثم كلمة لمدير فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان علا زٌعقان أن احتفاء الفرع بهذه المناسبة تأتي انطلاقاً من القيم والثوابت الإسلامية الداعية إلى رعاية كبار السن والعناية والاهتمام بهم، وإبراز دورهم في تنمية وخدمة المجتمع وقدرتهم على العطاء، والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم المهنية والعلمية، ومساندتهم ورفع مستوى الوعي بحقوقهم والاهتمام بهم.

وبين أن البرنامج تضمن العديد من الكلمات والفقرات التوعوية والتعريفية بحقوق كبار السن والمهام والخدمات التي يقدمها الفرع أبناء المنطقة والمقيمين بها.

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