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تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

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تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي
http://almnatiq.net/?p=1043542
محررو المناطق

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم الجمعة، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي.

 

وجاء نص القرار كالتالي:

 

أولاً: 1- الموافقة على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي، بالصيغة المرافقة.

 

2- إلغاء اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 6 /2 /1435هـ، وإحالة ما لديها من دراسات ومشروعات وأعمال إلى مجلس المحتوى الرقمي –المشار إليه في الفقرة (1) من هذا البند– لإبداء المرئيات حيالها، والرفع عما يتطلب الرفع عنه إلى المقام السامي.

 

ثانياً: اعتماد البرنامج التنفيذي (IGNITE) بحسب صيغته المرافقة لبرقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 01 /42 /3498 وتاريخ 26 /6 /1442هـ، وأن يرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه، مع الأخذ بالاعتبار الملاحظات على البرنامج المشار إليه الموضحة في المرفق رقم (5) لقرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (ق-2-21 /42) الوارد في خطاب أمانة اللجنة رقم (19191) وتاريخ 1 /11 /1442هـ، مع الالتزام بأن يكون (قطاع المحتوى الرقمي ومنصاته في المملكة) ضمن أفضل عشر دول في العالم بحلول 2030م.

 

ثالثاً: إنفاذ ما تضمنته البنود (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) من محضر اللجنة المالية رقم (788) وتاريخ 17 /9 /1442هـ، في شأن توفير التمويل اللازم لتنفيذ المبادرات الواردة في البرنامج المشار إليه في البند (ثانياً) أعلاه، دون تعليق الإنفاذ على استيفاء ما ورد في الفقرتين (3) و(4) –المتعلقتان بإقرار تنظيمات وتعديلات على مشروعات بعض الأنظمة والتنظيمات– من برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 01 /42 /3498 وتاريخ 26 /6 /1442هـ.

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