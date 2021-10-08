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مشجعة لـ”نيوكاسل” عن صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات للنادي: “تمت بعد طول انتظار”

مشجعة لـ”نيوكاسل” عن صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات للنادي: “تمت بعد طول انتظار”

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مشجعة لـ”نيوكاسل” عن صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات للنادي: “تمت بعد طول انتظار”

مشجعة لـ”نيوكاسل” عن صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات للنادي: “تمت بعد طول انتظار”
http://almnatiq.net/?p=1043555

علقت مشجعة بريطانية لنادي “نيوكاسل”، عن صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي

وكشفت المشجعة التي تدعى “جوان”،  خلال لقاءها بقناة الأخبارية، عن مدى سعادتها من شراء المملكة للنادي الإنجليزي قائلة:” سعيدة بإتمام صفقة شراء النادي، حيث تمت بعد طول انتظار لتحقيقها.”

وفي وقت سابق كان قد أعلن صندوق الاستثمارات العامة إتمام صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد، في عملية استحواذ بنسبة 100% على النادي الإنجليزي.

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