  “الأرصاد”: هطول أمطار غزيرة على منطقتي عسير وجازان

أظهرت صور رادارات الطقس، التي نشرها المركز الوطني للأرصاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان.

وفي وقت سابق، كان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، وجازان وعسير.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الوسطى والجنوبية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية نهارا تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.