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“المسند”: شاهقة مائية تتشكل على سواحل جازان.. وهذه تأثيراتها

“المسند”: شاهقة مائية تتشكل على سواحل جازان.. وهذه تأثيراتها

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الجهات الأمنية تخلي شواطئ جازان بعد تشكل إعصار “قمعي” (فيديو)

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منطقة جازان

“المسند”: شاهقة مائية تتشكل على سواحل جازان.. وهذه تأثيراتها

“المسند”: شاهقة مائية تتشكل على سواحل جازان.. وهذه تأثيراتها
http://almnatiq.net/?p=1043574
محررو المناطق

قال أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، الدكتور عبد الله المسند، إن شاهقة مائية عظيمة تشكلت اليوم الجمعة على سواحل “جازان”.

 

ولفت المسند إلى أن الشواهق المائية وإعصار التورنيدو تتشكل متزامنة مع حالات العواصف الرعدية العنيفة.

 

ونوه إلى أن الشاهقة المائية لها الآلية الفيزيائية نفسها لإعصار “تورنيدو”.

 

وتضرب سحب رعدية ضخمة وممطرة بغزارة، اليوم الجمعة، مرتفعات جنوب غرب المملكة، ودولة اليمن.

 

وتسببت أمطار غزيرة بفيضانات بمحافظة حضرموت باليمن في ظل تأثيرات الإعصار “شاهين”.

 

وكان ناشطون قد تداولوا على نطاق واسع صورًا، للسيول التي أصابت بعض أحياء مدينة المكلا في اليمن.

 

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