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الجهات الأمنية تخلي شواطئ جازان بعد تشكل إعصار “قمعي” (فيديو)

الجهات الأمنية تخلي شواطئ جازان بعد تشكل إعصار “قمعي” (فيديو)

أبرز المواد
شاهد.. إعصار قمعي وأمطار تضرب شواطئ جازان

شاهد.. إعصار قمعي وأمطار تضرب شواطئ جازان

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  “الأرصاد”: هطول أمطار غزيرة على منطقتي عسير وجازان

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الجهات الأمنية تخلي شواطئ جازان بعد تشكل إعصار “قمعي” (فيديو)

الجهات الأمنية تخلي شواطئ جازان بعد تشكل إعصار “قمعي” (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1043575
طالبت الجهات الأمنية بإخلاء شواطئ جازان بسبب الطقس السيئ والعاصفة الرعدية والرياح المثيرة للأتربة التي تشهدها المنطقة الآن.
وتداول رواد  التواصل الاجتماعي مقطع فيديو  يوثق الطقس السيئ والعاصفة الرعدية المثيرة للأتربة على كورنيش منطقة جازان.
كما أظهرت صور رادارات الطقس، التي نشرها المركز الوطني للأرصاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان.
وفي وقت سابق، كان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، وجازان وعسير.

 

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