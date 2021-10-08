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لقطات ترصد جريان السيول جنوب الفطيحة بمنطقة جازان

لقطات ترصد جريان السيول جنوب الفطيحة بمنطقة جازان

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لقطات ترصد جريان السيول جنوب الفطيحة بمنطقة جازان

لقطات ترصد جريان السيول جنوب الفطيحة بمنطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=1043600
محررو المناطق

أظهرت لقطات جوية، جريان السيول اليوم الجمعة، جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت أجزاء من منطقة جزان.

 

ورصدت اللقطات، جريان مياه السيول جنوب الفطيحة بمنطقة جازان، في ظل حالة الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة اليوم.

 

وتشكل إعصار “قمعي” في منطقة جازان اليوم، وسط هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة.

 

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، لحظة تشكل الإعصار القمعي وسط تحذيرات من تواصل الحالة المطرية.

 

وتضرب سحب رعدية ضخمة وممطرة بغزارة، اليوم الجمعة، مرتفعات جنوب غرب المملكة، ودولة اليمن، كما تسببت أمطار غزيرة بفيضانات بمحافظة حضرموت باليمن في ظل تأثيرات الإعصار “شاهين”.

 

وكان ناشطون قد تداولوا على نطاق واسع صورًا، للسيول التي أصابت بعض أحياء مدينة المكلا في اليمن.

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