الأمطار والسيول تٌغرق طريق الحقو الريث في جازان (فيديو)

أظهر فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي تعرض طريق الحقو الريث شرق بيش بمنطقة جازان، مساء اليوم الجمعة، لحالة من الطقس السيئ وأمطار غزيرة وسيول وغرق الطرق والأماكن المحيطة به.

كما أظهرت لقطات جوية، جريان السيول اليوم الجمعة، جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت أجزاء من منطقة جازان.

ورصدت اللقطات، جريان مياه السيول جنوب الفطيحة بمنطقة جازان، في ظل حالة الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة اليوم.

وتشكل إعصار “قمعي” في منطقة جازان اليوم، وسط هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة.