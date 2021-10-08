وسط اضطرب مناخي.. رصد صاعقة رعدية قوية بجازان (فيديو)

محررو المناطق

ضربت صاعقة رعدية قوية، أحد الشوارع بمنطقة جازان، في ظل عدم استقرار الأجواء المناخية.

وحذر الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من هطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقة جازان.

وتشكل إعصار “قمعي” في منطقة جازان اليوم، وسط هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، لحظة تشكل الإعصار القمعي وسط تحذيرات من تواصل الحالة المطرية.

وتضرب سحب رعدية ضخمة وممطرة بغزارة، اليوم الجمعة، مرتفعات جنوب غرب المملكة، ودولة اليمن، كما تسببت أمطار غزيرة بفيضانات بمحافظة حضرموت باليمن في ظل تأثيرات الإعصار “شاهين”.