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منطقة جازان

شاهد.. تعطل حركة المرور بعد غرق شوارع جازان بالأمطار

شاهد.. تعطل حركة المرور بعد غرق شوارع جازان بالأمطار
http://almnatiq.net/?p=1043629

تعرضت منطقة جازان خلال الساعات الماضية إلى حالة من الطقس السيئي، وهطول أمطار غزيرة والتي تحولت إلى سيول، مما أدى إلى غرق الشوارع بعدة أماكن في المنطقة.

كما تسبب غرق الشوارع في احتجاز عدد كبير من السيارات والمارة، ومنعهم من المرور، بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطا.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة غرق الشوارع بسبب الأمطار الغزيزة، وسير المركبات في مياه الأمطار.

وفي وقت سابق، حذر الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من هطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقة جازان.

وتشكل إعصار “قمعي” في منطقة جازان، وسط هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة.

وتضرب سحب رعدية ضخمة وممطرة بغزارة، مرتفعات جنوب غرب المملكة، ودولة اليمن، كما تسببت أمطار غزيرة وفيضانات بمحافظة حضرموت باليمن في ظل تأثيرات الإعصار “شاهين”.

 

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