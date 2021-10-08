“الحصيني”: إعصار جازان اليوم ظاهرة نادرة الحدوث بالمملكة

محررو المناطق

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن الإعصار القمعي الذي ضرب جازان اليوم الجمعة، هو ظاهرة نادرة وقليلة الحدوث في مدن المملكة.

وأضاف الحصيني، أن الإعصار القمعي عبارة عن عاصفة دوارة هائلة تدور حول مساحة من الضغط الجوي المنخفض، يُصاحبها رياح قوية وأمطار غزيرة.

وضربت صاعقة رعدية قوية، أحد شوارع بمنطقة جازان، في ظل عدم استقرار الأجواء المناخية.

وحذر الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من هطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقة جازان.

وتشكل إعصار “قمعي” في منطقة جازان اليوم، وسط هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، لحظة تشكل الإعصار القمعي وسط تحذيرات من تواصل الحالة المطرية.

وتضرب سحب رعدية ضخمة وممطرة بغزارة، اليوم الجمعة، مرتفعات جنوب غرب المملكة، ودولة اليمن، كما تسببت أمطار غزيرة بفيضانات بمحافظة حضرموت باليمن في ظل تأثيرات الإعصار “شاهين”.