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“أمير جازان” يوجه الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات للحد من آثار الأمطار والسيول

“أمير جازان” يوجه الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات للحد من آثار الأمطار والسيول
http://almnatiq.net/?p=1043639

تابع محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، تداعيات التقلبات الجوية والحالة المطرية التي شهدتها المنطقة ومحافظاتها مساء اليوم الجمعة.

حيث وجه أمير منطقة جازان بالنيابة، الجهات المعنية ومحافظي المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات للحد من آثار الأمطار والسيول، كما اطمأنَّ على أوضاع المواطنين والمقيمين والتدابير المتَّبعة.

وشهدت منطقة جازان ومحافظاتها،هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول بعدد من الأودية والشعاب.

كما أهاب الدفاع المدني بالجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والالتزام بتعليماته.

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