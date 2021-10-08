أمطار جازان تتسبب في توقف وتأجيل مباراة للناشئين

أمطار جازان تتسبب في توقف وتأجيل مباراة للناشئين

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أمطار جازان تتسبب في توقف وتأجيل مباراة للناشئين

أمطار جازان تتسبب في توقف وتأجيل مباراة للناشئين
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محررو المناطق

تسبب هطول الأمطار بغزارة اليوم الجمعة، في توقف مباراة بين فريقي الوطن والفيحاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا.

 

وأصدر مراقب المباراة، قرارًا بتأجيل الشوط الثاني من اللقاء، واستكمال المباراة غدًا السبت.

 

وأظهرت لقطات جوية، جريان السيول اليوم، جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت أجزاء من منطقة جزان.

 

وتشكل إعصار “قمعي” في منطقة جازان، وسط هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة.

 

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، لحظة تشكل الإعصار القمعي وسط تحذيرات من تواصل الحالة المطرية.

 

وتضرب سحب رعدية ضخمة وممطرة بغزارة، اليوم الجمعة، مرتفعات جنوب غرب المملكة، ودولة اليمن، كما تسببت أمطار غزيرة بفيضانات بمحافظة حضرموت باليمن في ظل تأثيرات الإعصار “شاهين”.

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