المنتخب الأولمبي يتأهل إلى نصف نهائي غرب آسيا بعد فوزه على البحرين “3-0”

تمكن المنتخب الوطني الأولمبي من الفوز على نظيره البحريني بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في بطولة اتحاد غرب آسيا.
وبهذا الفوز يحجز المنتخب الوطني الأولمبي، مقعدًا في الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021.
وأحرز حمد اليامي الهدف الأول للأخضر في الدقيقة 48، بعد مراوغة متميزة لدفاعات البحرين، ثم تسديدة أرضية بين قدمي الحارس. وبينما سجل عبدالله رديف الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة 54، بتسديدة أرضية قوية داخل منطقة الجزاء، لتمر الكرة إلى الزاوية اليمنى.
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