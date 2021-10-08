وزير الرياضة عن صفقة “نيوكاسل”: “خطوة استثمارية كبيرة بالمجال الرياضي”

علق وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على أسهم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”أبارك لـ صندوق الاستثمارات العامة إتمام صفقة الاستحواذ على النادي الإنجليزي، خطوة استثمارية نوعية وكبيرة بالمجال الرياضي”.

وفي وقت سابق، كان قد أعلن صندوق الاستثمارات العامة إتمام صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد، في عملية استحواذ بنسبة 100% على النادي الإنجليزي.