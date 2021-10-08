“متحدث الأرصاد” يكشف تفاصيل الـ”شاهقة مائية” التي تعرضت لها جازان

كشف حسين القحطاني، الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، تفاصيل الظاهرة الجوية التي تعرضت لها منطقة جازان خلال الساعات الماضية، والتي تسمى بـ شاهقة مائية (Waterspout).

وقال “القحطاني”عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الظاهرة الجوية التي تعرضت لها منطقة جازان خلال الساعات الماضية وتسمى”شاهقة مائية”، هي تتكون غالبا عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة.

وكان محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، قد وجه الجهات المعنية ومحافظي المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات للحد من آثار الأمطار والسيول، كما اطمأنَّ على أوضاع المواطنين والمقيمين والتدابير المتَّبعة.

وشهدت منطقة جازان ومحافظاتها،هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول بعدد من الأودية والشعاب

كما أهاب الدفاع المدني بالجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والالتزام بتعليماته.