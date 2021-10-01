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القصبي يلتقي مواطنين يتدربان في أكبر مراكز الأبحاث الأوروبية بالسويد

القصبي يلتقي مواطنين يتدربان في أكبر مراكز الأبحاث الأوروبية بالسويد
http://almnatiq.net/?p=1043696

التقى معالي وزير التجارة الدكتور ماجد عبدالله القصبي اليوم أثناء زيارته لمستشفى جامعة كارولينسكا في مدينة سولنا (Solna) بمملكة السويد طالب وطالبة سعوديين يواصلون تدريبهم في مجال الطب في أحد أكبر مراكز الأبحاث الأوروبية.

وأثنى القصبي على حرص شباب وشابات الوطن على تطوير إمكانياتهم وتفانيهم لخدمة بلادهم من خلال التسلح بالعلم والمعرفة، وتجسيدهم للصورة الإيجابية عن المملكة وحضورهم المشرف في كافة الميادين.

والتقى معاليه الطالب خالد المانع والطالبة رشا الجليفي أثناء زيارته لمستشفى جامعة كارولينسكا الذي يعد الأكبر في مملكة السويد، ويتبع لمعهد كارولينسكا، وهو من أهم مراكز الأبحاث الطبية في أوروبا، وواحد من جامعات الطب الأساسية في العالم، وتتمثل مهمته في البحث والتعليم لمساعدة وتطوير صحة الإنسان.

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